Sorin Grindeanu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, la Constanta, ca este de acord cu descentralizarea. “Eu sunt de acord cu descentralizare si suntem de acord si acest lucru il avem daca vreti ca si tinta. Am semnat in lunile acestea foarte multe proiecte de descentralizare, a insemnat sa spun transmiterea managementului pe CNAIR catre autoritatile locale la multe din judete sau din municipiile Romaniei. Am transmis CFR-ului ca doresc o descentralizare. Cred ca o sa se supere pe mine directorul Simu de la CFR Infrastructura, dar in acest moment tot ceea ce inseamna garii, halte…