Stiri pe aceeasi tema

- Este prima decizie pe care Andrei Baciu a luat-o in calitate de președinte al CNAS, in urma unei intalniri cu reprezentanții pacienților, in cadrul careia a fost constituita o Comisie de Dialog Permanent cu Pacienții. De astazi, la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) va funcționa Comisia…

- Comisia pentru Dialog Permanent cu Pacientii, un forum de colaborare permanenta intre CNAS si asociatiile de pacienti din Romania, va functiona incepand de joi la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. „Orice decizie pe care CNAS o ia si orice actiune pe care o intreprinde trebuie sa fie in interesul…

- Comisia pentru Dialog Permanent cu Pacientii, un forum de colaborare permanenta intre CNAS si asociatiile de pacienti din Romania, va functiona incepand de joi la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

- Andrei Baciu face ordine la CNAS: Prima decizie pe care a luat-o de cand a fost numit la conducerea instituțieiO Comisie pentru Dialog Permanent cu Pacientii va functiona, incepand de joi, la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Potrivit unei postari publicate joi pe pagina de Facebook…

- In județul Gorj, mii de persoane sufera de afecțiuni oncologice. Cancerul este una dintre principalele cauze de deces in intreaga lume. Datele statistice arata ca milioane de persoane mor din cauza acestuia in fiecare an, iar consumul de tutun și alcool, o dieta nesanatoasa, lipsa activitații fizice,…

- Teodora Stoica a trecut prin drama vieții ei la o varsta frageda, la care puțini tineri pot sa ii faca fața. Fiica lui MM Stoica a fost diganosticata cu cancer la plamani, insa pe care a reușit sa il invinga cu succes. Iata cum arata acum Tanara de 28 de ani și cu ce se ocupa.

- Sfecla Roșie face parte din aceeași familie cu loboda și spanacul. Frunzele de sfecla au un gust amar și sunt bogate in clorofila. Deși sunt amare, frunzele au o valoare nutritiva mai mare decat radacina de sfecla . Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort****…