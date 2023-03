Fundașul Ricardo Grigore a semnat cu Petrolul și va debuta pentru echipa ploieșteana maine la Pitești, in ultimul meci din sezonul regulat, programat de la orele 17.30 in Trivale. Dupa plecarea lui Cosmin Achim, care a solicitat rezilierea contractului inainte de a fi judecat pentru faptul ca a incalcat regulamentul, pariind pe meciuri din Liga 1, și faptul ca Huja s-a operat, Petrolul a cautat rapid o soluție pentru defensiva, Grigore – liber de contract la acest moment – fiind varianta potrivita. Acesta urmeaza sa evolueze pentru FC Petrolul Ploiești in meciurile ramase de disputat din sezonul…