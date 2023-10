Stiri pe aceeasi tema

- Solutia pentru mentinerea unui pret redus al facturilor este energia nucleara, considera ministrul Energiei, Sebastian Burduja.Acesta a participat joi, la Paris, la Conferinta internationala "Roadmaps To New Nuclear", organizata de Agentia pentru Energie Nucleara in parteneriat cu Ministerul Tranzitiei…

- Actrita franceza Emmanuelle Beart a fost victima unui incest in copilarie, a declarat ea intr-un documentar prezentat marti, fara a-si identifica agresorul, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Beart, care a jucat in zeci de filme si productii de televiziune in ultimii 50 de ani, este co-regizoarea…

- Barbatul, un cațarator experimentat, a fost arestat joi dimineața in Paris, Franța, dupa ce a sarit cu o parașuta de pe Turnul Eiffel și a aterizat in apropierea unui stadion, relateaza The Guardian.El a intrat in perimetrul turnului joi, in jurul orei 05.00 dimineața, cu mult inainte de deschiderea…

- Turnul Eiffel din Paris, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din lume, a fost inchis sambata pentru public, dupa ce a fost evacuat ca masura de precauție in urma unei amenințari cu bomba, a declarat o sursa din cadrul poliției franceze. Turnul Eiffel a fost inchis sambata in urma unei…

- Ceea ce a inceput in 1997 la Berlin drept o inițiativa locala a ajuns sa devina un eveniment de amploare in Europa, deci inclusiv in Romania. Noaptea Europeana a Muzeelor vizeaza deschiderea muzeelor și a instituțiilor de cultura in general catre publicul larg. Eveniment este de tip „ziua porților deschise”,…

- Dupa șase luni de relație, Adrian Cristea și Andreea Roșca s-au separat. Avocata de la Cluj a fost cea care a confirmat desparțirea de fostul fotbalist pentru digisport.ro. „Da, nu mai suntem impreuna. Au fost chestiuni personale”, a spus Andreea Roșca, care a plecat imediat intr-o vacanța la Paris,…