- Peste 300, din cele 2.400 de curse efectuate zilnic de Ryanair, vor fi anulate miercuri si joi din pricina grevelor anuntate de echipajele de cabina din Spania, Portugalia si Belgia, executivul companiei precizand ca pe parcursul verii se asteapta la alte greve.

- Cea mai mare companie low-cost va anula aceste zboruri in perioada 25-26 iulie din cauza unei greve a personalului din cabine din Spania, Portugalia si Belgia. Ceea ce va afecta un numar total de 100.000 de pasageri in doua zile, potrivit Ryanair. ”Pana la 200 de zboruri zilnice” vor fi anulate din/catre…

- Operatorul irlandez Ryanair a anulat 600 de zboruri programate pentru saptamana viitoare, din cauza unor greve masive ale echipajelor de zbor din Belgia, Portugalia si Spania, potrivit BBC. Vor fi afectati peste...

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anuntat miercuri (18 iulie) ca va anula peste 12% din zboruri din cauza grevei pilotilor, programata in perioada 25-26 iulie, transmite Reuters. Din aceasta cauza vor fi afectati aproape 50.000 de clienti care calatoresc din si spre Spania,…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a anuntat miercuri ca va anula peste 12% din zboruri din cauza grevei pilotilor, programata in perioada 25-26 iulie. Vor fi afectaţi aproape 50.000 de clienţi care călătoresc din şi spre Spania, Portugalia şi…

- Ryanair anuleaza 600 de zboruri saptamana viitoare din cauza unei greve de amploare anunțata de angajații companiei. Peste 100.000 de pasageri vor fi afectați de anularea a 12% dintre zborurile care vor avea loc pe 25 și 26 iulie, scrie Reuters. Compania aeriana irlandeza a anunțat intr-un comuniat…

- In Italia, personalul navigant va fi in greva in ziua de 25 iulie, in timp ce angajatii din Spania, Portugalia si Belgia vor protesta in perioada 25-26 iulie, au anuntat sindicatele CNE/LBC (Belgia), SITCPLA si USO (Spania), SNPVAC (Portugalia) si Ultrasporti (Italia). Acestea sustin ca si pilotii…

- ​In luna mai 2018 au fost inregistrate 57 de zboruri anulate și 116 zboruri intarziate pe aeroporturile din Romania, conform analizei efectuate de compania olandeza FlightClaim.ro, unul dintre cei mai importanți jucatori din Europa in ceea ce privește obținerea de compensații pentru pasagerii companiilor…