- Guvernul a transmis, joi, ca OUG 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, care prevede, intre altele, posibilitatea acordarii unui imprumut companiei UNIFARM a fost adoptata cu respectarea preevderilor legale in vigoare si a parcurs intreg circuitul de avizare. Principalele declarații…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 26 mai, in plenul Parlamentului, ca social-democrații vor depune o moțiune de cenzura pentru demiterea Guvernului condus de Florin Cițu pe data de 14 iunie, din cauza „eșecului PNRR”. „PNRR nu vizeaza dezvoltarea Romaniei, ci un plan de austeritate…

- Gabriela Firea susține ca pensiile vor fi inghețate, iar varsta de pensionare va fi majorata, dupa cum ar fi precizat autoritațile chiar in Planul Național de Redresare și Reziliența.„Pensiile si varsta de pensionare sunt in pericol! Guvernul a transmis la Bruxelles, prin PNRR, fara ca cineva sa ceara,…

- „Astazi am avut o intalnire de lucru cu secretarii de stat si sefii de agentii guvernamentale, aflati in coordonare mea. Cateva dintre subiectele discutate au fost: – Stadiul indeplinirii angajamentelor asumate de USR PLUS in programul de guvernare al coalitiei. – Reformele asumate de toate ministerele…

- Guvernul pregatește un proiect de lege prin care sa transpuna in Codul muncii noi reguli europene ce țin de relația dintre angajatori și salariații lor. Este vorba, in principal, de informarea de la momentul angajarii și de unele chestiuni legate de condițiile de munca. Documentul ar urma sa fie aprobat…

- Camera Deputaților a respins marți proiectul initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae prin care BNR trebuie sa aduca în tara rezerva de aur. BNR ar fi fost obligata sa repatrieze circa 91% din aurul depozitat în strainatate, adica aproape 56 de tone. Proiectul de lege a fost respins definițiv,…

- Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a depus la Curtea Constituționala (CC) sesizarea privind constatarea circumstanțelor care justifica dizolvarea Parlamentului. Documentul, care conține 13 pagini, a fost publicat pe site-ul Inaltei Curții, transmite ZdG.md. In textul sesizarii, se menționeaza…

- Dupa ce sambata Președinția și majoritatea memebrilor Consiliului Suprem de Securitate au recomandat Guvernului instituirea starii de urgența pentru 2 saptamani, astazi, președintele Parlamentului, Zinaida Greceanii, și premierul interimar Aureliu Ciocoi s-au convocat in