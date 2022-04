Grevă în transporturile din Italia Vineri, 22 aprilie, marile orașe ale Italiei vor fi, aproape sigur, paralizate din cauza grevei naționale care va avea loc in transporturi, atat in sectorul public, cat și in cel privat. Asta deși promotorii grevei nu sunt cei mai mari transportatori. Dar cum trenurile, metroul, autobuzele, avioanele, tramvaiele nu vor funcționa 24 de ore, e lesne de ințeles ca orașele vor fi afectate. Greva a fost convocata de asociația muncitorilor (Al) Cobas, la care s-a alaturat sindicatul de baza (USB) din domeniul privat. Motivele grevei sunt variate, incepand cu salariile și pensiile pe care le vor marite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

