Stiri pe aceeasi tema

- Reuniunea care a avut loc joi intre guvern si partenerii sociali nu a permis sa se ajunga la un compromis in ceea ce priveste reforma pensiilor, contestata de peste doua saptamani, si grevele si manifestatiile vor continua, a anuntat liderul sindicatului CGT, aflat in fruntea miscarii de protest,…

- Reuniunea care a avut loc joi intre guvern si partenerii sociali nu a permis sa se ajunga la un compromis in ceea ce priveste reforma pensiilor, contestata de peste doua saptamani, si grevele si manifestatiile vor continua, a anuntat liderul sindicatului CGT, aflat in fruntea miscarii de protest,…

- Greviștii francezi și-au reluat protestele impotriva proiectului de reforma a sistemului de pensii. Așa ca, in prima zi a saptamanii, s-au facut din nou cozi uriașe pe drumurile spre Paris.

- Sindicatele din Franta resping reforma pensiilor prezentata, ieri, de premierul Edouard Philippe și sunt hotarate sa continue greva. Guvernul de la Paris susține ca masura nu se va aplica decat persoanelor nascute in 1975 si dupa, o concesie facuta sindicatelor. Nici guvernantii, nici sindicalistii…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, se va intalni in aceasta seara la Palatul Elysee cu ministrii implicati in proiectul de reforma al sistemului de pensii - amenintata de o miscare sociala care afe...

- Traficul feroviar va fi in continuare afectat in Franta, cel putin pana luni, ca urmare a grevei generale organizate de sindicate in semn de protest fata de intentia guvernului de a reforma sistemul de pensii, scrie Le Monde.

- Franța este blocata in cea de-a doua zi de greva, care afecteaza cele mai importante sectoare: circulația metrourilor, trenurilor, avioanelor, școli și universitați, dar și multe dintre serviciile publice.

- Greva de joi a transportatorilor din Franta a fost urmata de un val de proteste in intreaga tara. Aproximativ un milion si jumatate de oameni au protestat impotriva reformei pensiilor. In timpul unor manifestatii au fost provocate incendii si spargeri de vitrine.