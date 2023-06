Stiri pe aceeasi tema

- Federatiei „Solidaritatea Sanitara”, intrunit in perioada 22-25 iunie 2023, a decis continuarea protestelor pentru sustinerea revendicarilor si actualizarea calendarului actiunilor de protest, greva generala fiind stabilita in 27 iulie, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. „Actiunile de protest aflate…

- Salariații din sanatate și asistența sociala se afla, incepand de astazi in greva japoneza, a anunțat Sindicatul Sanitas. Totodata, Federația „Solidaritatea Sanitara” din Romania – organizație sindicala reprezentativa la nivelul sectorului Sanatate – anunța organizarea Mitingului și marșul Sanatații in…

- Sindicalistii din Educatie au anuntat, marti, dupa discutiile care au avut loc la Guvern, ca actiunile de protest continua. Sindicalistii adunati in Piata Victoriei pleaca in mars spre Palatul Cotroceni. CITESTE SI BREAKING NEWS Harta – Dronele care au atacat Moscova au cazut in apropiere de…

- Au trecut cinci zile de cand angajatii din invatamantul preuniversitar sunt in greva. Peste 8.000 de cadre didactice, nedidactice si auxiliare din judetul Iasi cer cresteri salariale si recunoastere sociala. Scenariul este ingrijorator, avand in vedere ca peste trei saptamani se incheie anul scolar,…

- Marți e a doua zi de greva generala in școlile din țara, cat și in cele din Maramureș. Dupa prima zi, aproximativ 90% din profesori au decis sa se alature grevei, deși inițial era vorba de un procent mai mic – 74%. Sindicaliștii spun ca greva nu a aparut peste noapte și ca sunt deschiși la negocieri.…

- Unitatile de invatamant preuniversitar din Romania au intrat in greva generala astazi, 22 mai 2023. Aproape toate unitatile din Iasi s-au alaturat grevei, adica in jur de 8.000 de angajati in invatamant. Copiii stau acasa astazi si sunt sanse mari sa nu mearga la scoala nici in zilele urmatoare. „In…

- In timp ce politicienii iși impart fotoliile ministeriale și alte funcții politice, revendicarile profesorilor se vor auzi in strada. Astazi, 17 mai, in intervalul orar 11:00 – 13:00, va avea loc greva de avertisment. Practic, profesorii vor intra la cursuri, dar nu vor susține activitatea didactica…

- Angajații din invațamantul preuniversitar au protestat in fața Guvernului, dar Cabinetul Nicolae Ciuca a fost prea ocupat pentru a le raspunde dascalilor, prioritizand trimiterea proiectelor noilor legi ale Educației la Parlament. Sute de membri de sindicat din toata țara afiliați la Federația Sindicatelor…