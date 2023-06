Stiri pe aceeasi tema

- „Discuțiile s-au purtat in cadru civilizat și sa ramana aceste discuții. Eu nu intru in oferte la TV. Coaliția a decis, iar noi am pus in practica, in cazul educației.Nu pot sa-mi dau eu cu parerea. Eu am spus ca tot ce s-a angajat guvernul, s-a pus in practica și e asumat prin lege. Ordonanta a fost…

- Marius Budai nu știe daca greva profesorilor se incheie: Nu ține de noiMinistrul Muncii Marius Budai a vorbit vineri seara la Romania TV despre greva sindicatelor din Educație, pe care Executivul spera sa o fi incheiat prin Ordonanța aprobata joi, prin care cadrele din Invațamant primesc 1.000 de…

- Ședința de Guvern, joi, la ora 12.00. Executivul a pregatit o ordonanța de urgența pentru stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului din sistemul național de invațamant de stat. Proiectul nu este acceptat de profesori, care au anunțat deja ca vor continua greva. Guvernul va adopta, in ședința…

- Profesorii și angajații din Educației au respins oferta propusa la Guvern, de premierul Nicolae Ciuca și de Marcel Ciolacu. Atat cei din Federația Sindicatelor Libere din Invațamant cat și cei din Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ au transmis mesajul ca nu accepta sumele primite. In…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat inainte de intalnirea cu sindicaliștii din educație ca la nivelul ministerului incep "discuțiile tehnice" pe noua lege a salarizarii, dar ca raspunsul pe solicitarile de creșteri salariale trebuie sa il dea Coaliția.

- E a patra zi de greva generala, iar astazi profesorii ies in strada. Aproape 15.000 de angajati din Invatamant vor participa azi la un miting de amploare in Piata Victoriei. Sindicaliștii din Invațamant s-au intalnit ieri cu reprezentanții Guvernului și mai mulți miniștrii pentru a gasi o solutie la…

- Greva generala a profesorilor a venit ca o lovitura de gratie pentru sistemul de educatie, dupa ce, in ultimii ani, elevii au fost cobaii perioadei de pandemie, cand s-au vazut nevoiti sa invete online. Acum, elevii sunt pusi intr-o alta mare incurcatura. In unitatile de invatamant este o harababura…

- Peste 150.000 de cadre didactice și aproape 70.000 de oameni din categoria personalului auxiliar din intreaga țara au intrat in greva generala pe o perioada nedeterminata.Este prima greva in ultimii 18 ani. Greva din 2005 a ținut 3 saptamani, iar cea din 1999 cinci saptamani. Sindicatele din Educatie…