Greva de vineri dimineata de la metrou a creat dezechilibre in intregul sistem energetic al Capitalei, deoarece nu a fost anuntata nici furnizorului si nici distribuitorului de energie din Bucurest. Metrorex este un mare consumator, a declarat, pentru Agerpre s. Viorel Tudose, administratorul companiei Getica 95, furnizorul de electricitate al Metrorex. El a precizat ca in mai multe statii a fost oprita alimentarea cu energie, dar nu de catre furnizor, ci de catre angajati ai metroului. „Alimentarea este oprita in anumite statii de metrou, iar zona Unirii este cea mai afectata. Getica 95 se delimiteaza…