- Sindicatul actorilor american SAG-AFTRA a anunțat intrarea in greva incepand cu miezul nopții, o decizie care ar putea sa paralizeze industria filmului de la Hollywood, unde producția de filme și seriale incetinește deja din cauza mișcarii sociale a șcenariștilor

- Actorii de la Hollywood au anunțat in mod oficial ca intra in greva, dupa ce negocierile dintre sindicatul lor și studiourile cinematografice au eșuat. Incetarea lucrului reprezinta o lovitura grea pentru industria divertismentului, care ar putea paraliza producțiile cinematografice și TV din SUA, relateaza…

- Dupa greva scenaristilor, suspansul planeaza in Statele Unite in legatura cu posibilitatea unei duble actiuni sindicale, a actorilor, care ar putea incepe in acest weekend si care ar putea opri aproape toate productiile cinematografice si de televiziune. Actorii cer salarii mai bune pentru a combate…

- Regizorii de film și televiziune au votat cu o majoritate covarșitoare pentru a ratifica un nou contract de munca pe trei ani cu marile studiouri de la Hollywood, evitand o a doua intrerupere a activitații care s-ar fi adaugat la tulburarile cauzate de gr

- Serialul 'Secret Invasion' de la Marvel provoaca controverse cu genericul sau produs cu ajutorul inteligentei artificiale. Genericul serialului Marvel "Secret Invasion" a fost produs cu ajutorul inteligentei artificiale (IA), a recunoscut regizorul sau, alimentand polemica la Hollywood in plina greva…

- Vedete de la Hollywood, intre care Jane Fonda, vor pleda ca industria divertismentului sa ia in serios lupta impotriva schimbarilor climatice, in cadrul celui de-al patrulea summit pentru climat, organizat in aceasta saptamina la Los Angeles. Acest summit va reuni cineasti, oameni de stiinta si activisti…

- Editorul francez de jocuri video Ubisoft a anuntat ca o versiune de realitate virtuala a "Assassin's Creed", una dintre cele mai populare serii din catalogul sau, lansata in 2007, va fi disponibila pana la sfarsitul anului, transmite marti AFP."A putea simti cum este sa devii un maestru asasin va…