Discuțiile se vor relua la ora 16:00, dupa ce prima runda de luni s-a incheiat seara tarziu, fara un rezultat concret.Practic, parțile aflate in confilct și-au expus argumentele și au analizat o serie de scenarii in baza carora s-ar putea ajunge la o soluție.Premierul Florin Cițu a transmis ideea ca toate premizele unei bune colaborari exista deja in protocol, iar el va fi de acord cu orice modificari propuse de parteneri, atat timp cat atributiile sale constituționale nu vor fi afectate. De cealalta parte, liderul USR Plus Dan Barna a afirmat ca s-au analizat diverse scenarii, sugerand ca problema…