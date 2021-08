Greta Thunberg: Scoţia nu este un lider în combaterea schimbărilor climatice Activista suedeza pentru mediu Greta Thunberg a declarat ca nu impartaseste opinia potrivit careia Scotia ar fi un lider in combaterea schimbarilor climatice, asa cum sustine guvernul scotian, informeaza DPA.



Tanara activista suedeza a dezvaluit ca nu a decis deocamdata daca va calatori la conferinta ONU pentru clima care va avea loc la Glasgow in luna noiembrie, insa va intreprinde acea calatorie daca evenimentul va fi "considerat sigur si democratic" - inclusiv prin asigurarea de catre organizatori a faptului ca participantii din tarile sarace sunt vaccinati si pot sa calatoreasca.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

