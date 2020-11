Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua de social media Twitter si-a avertizat miercuri utilizatorii cu privire la mesajul postat pe platforma de presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, in care liderul de la Casa Alba si-a acuzat rivalii democrati ca incearca sa fure alegerile, al caror rezultat este in continuare…

- Twitter a eliminat un tweet in care Dr. Scott Atlas, consilierul lui Trump pe probleme legate de noul coronavirus, sustinea ca acoperirea fetei cu masca nu este eficienta pentru a opri raspindirea coronavirusului, transmite Mediafax. Medicul, care s-a alaturat grupului operativ coronavirus in august,…

- Acordul, convenit in cadrul programului Operation Warp Speed al administratiei Trump, este pentru dezvoltarea unui cocktail cu anticorpi monoclonali care poate preveni Cobid-19, mai ales in cazul populatiei cu varste de peste 80 de ani, aflata in categoria de risc ridicat, a anuntat Departamentrul pentru…

- Activista ecologista suedeza Greta Thunberg a cerut sâmbata votul în favoarea candidatului democrat la presedintia SUA, Joe Biden, desi a estimat ca promisiunile acestuia fata de rezolvarea crizei climatice nu sunt suficient de ambitioase, potrivit agentiei EFE, relateaza Agerpres. ''Nu…

