Stiri pe aceeasi tema

- Presa maghiara de stat este obligata sa anunțe autoritațile de la Budapesta in cazul abordarii unor subiecte sensibile precum Uniunea Europeana sau activista de mediu Greta Thunberg, relateaza Politico.Potrivit sursei citate jurnalistii care lucreaza la companiile media detinute de statul…

- ​Activista Greta Thunberg a criticat planul Comisiei Europene de atingere a neutralitatii climatice europene în 2050. Ea spune ca „Planul Verde” propus de CE da lumii sub 50% șanse de a limita încalzirea globala, scrie Euronews, citat de Mediafax.Adolescenta suedeza a…

- Jurnalistii care lucreaza la companiile media detinute de statul ungar au nevoie de aprobare pentru a scrie despre anumite subiecte considerate sensibile de catre Guvernul Orban, inclusiv despre Greta Thunberg, a relatat Mediafax.Potrivit unor e-mail-uri interne, prezentate de Politico, jurnaliștii…

- UE vrea nivel zero al emisiilor de gaze cu efect de sera, pana in 2050. Ce trebuie sa faca statele membre Comisia Europeana a adoptat miercuri o propunere legislativa ce prevede atingerea unui nivel zero al emisiilor de gaze cu efect de sera pana in anul 2050, transmite Reuters. Proiectul, ce trebuie…

- Proiectul legislativ cuprinde trei articole, avand urmatorul cuprins: „Art. 1. Se interzice inmatricularea in Romania a oricarui tip de vehicul sub norma de poluare Euro 4. Art. 2. Interdicția nu este aplicabila utilajelor cu autopropulsie și vehiculelor utilizate de catre instituțiile de intervenție…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat, joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca a elaborat un proiect legislativ care prevede ca in Romania niciun vehicul care are o norma de poluare sub Euro 4 sa nu mai poata fi inmatriculat, informeaza Agerpres.Primarul Iasiului a spus ca toate…

- Teheranul i-a acuzat joi pe europeni ca au sacrificat 'ceea ce mai ramasese' din acordul privind programul nuclear iranian de dragul intereselor lor economice, ca urmare a unui posibil santaj din partea presedintelui american Donald Trump, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Paris, Londra si Berlin…

- Incendiul de la catedrala Notre-Dame din Paris, in aprilie, a fost cel mai comentat eveniment pe Twitter in 2019, potrivit unui clasament publicat luni de reteaua de socializare, citat de Agerpres.Cuvantul cheie "#NotreDame" a urcat in fruntea clasamentului cu hashtag-uri referitoare la cele mai utilizate…