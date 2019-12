Stiri pe aceeasi tema

- Activista suedeza Greta Thunberg spune ca, desi multe voci au etichetat 2019 drept anul in care oamenii au devenit mai constienti de amenintarea pe care o presupune incalzirea globala, intelegerea fenomenului se afla inca ''abia la inceput'', informeaza DPA. "Am auzit multe voci spunand…

- Adolescenta suedeza Greta Thunberg, o activista pentru mediu care parea neobosita dupa ce a strabatut in lung si in lat intreaga planeta in ultimele luni deplasandu-se cu automobile, trenuri si ambarcatiuni - dar niciodata cu avionul -, pentru a cere autoritatilor sa adopte masuri urgente pentru…

- Greta Thunberg a fost desemnata ”personalitatea anului” 2019 de revista Time, un lucru care nu-i place lui Donald Trump, desemnat de publicatie ”personalitatea anului” in 2016, iar locatarul Casei Albe o indeamna ”sa se destinda”, relateaza The Huffington Post.”(Este) atat de ridicol. Greta…

- Militanta suedeza pentru clima Greta Thumberg, care de saptamana trecuta se afla la Madrid pentru a participa la cea de-a 25-a Conferinta a ONU privind schimbarile climatice (COP25), va parasi Spania in urmatoarele ore si se va afla vineri la Torino unde va lua parte la o greva pentru a atrage atentia…

- Presedintele american Donald Trump a ironizat-o din nou, joi, pe adolescenta de 16 ani Greta Thunberg declarând ca desemnarea activistei suedeze Persoana Anului 2019 de revista americana Time este ''ridicola''. Thunberg a devenit miercuri laureata acestei distinctii anuale onorifice…

- Militanta suedeza pentru mediu Greta Thunberg a revenit marti la cea de-a 25-a Conferinta a ONU privind schimbarile climatice (COP25) care se desfasoara la Madrid (COP25) pentru "a da voce oamenilor de stiinta", o parte esentiala, in opinia sa, pentru a intelege schimbarile climatice, relateaza EFE.…

- Activista suedeza Greta Thunberg, care a ajuns cu trenul la Madrid, locul de desfasurare al conferintei ONU privind combaterea schimbarii climatice si unde este asteptat sa se desfasoare un amplu mars in a doua parte a zilei de vineri, a scris pe Twitter ''este minunat ca sunt in Spania!'', potrivit…