Stiri pe aceeasi tema

- Romanii merg vara de vara in vacanța in Grecia. Cei mai multți au parte de bune tratamente din partea localnicilor, insa sunt și cazuri in care romanii se intorc foarte dezamagiți. Ce i-au facut polițiștii din Grecia unui turist roman aflat in vacanța: „Cata ura.” Mare atenție daca faci și tu aceasta…

- Majoritatea romanilor obișnuiesc sa consume pepene verde in mod regulat in sezonul cald. Acest fruct ne ajuta sa ne racorim cand temperaturile de afara ating valori caniculare. Cu toate acestea, specialiștii din domeniul sanatații ne recomanda sa fim atenți la cantitatea pe care o consumam. Ce conține…

- In aceste zile toride cea mai la indemana varianta este, in mod cert, aparatul de aer condiționat. Toata lumea are o parere despre setarile termostatului și despre temperaturile confortabile. Vestea buna este ca poți lua mai multe masuri pentru a gasi cea mai buna temperatura pentru tine și pentru a…

- Tunsul gazonului este o practica standard de ingrijire a gazonului și pare ușor. Cumperi o mașina de tuns iarba și o impingi peste iarba atunci cand aceasta pare indisciplinata, nu-i așa? Dar ai putea fi surprins sa aflii ca exista o știința in spatele acestei sarcini. Necesita mai multa gandire decat…

- Expertul in conducere defensiva, pilotul Titi Aur, susține ca mulți romani prefera sa cumpere cauciucuri second-hand, dar asta este o greșeala care ii poate costa viața. El a explicat ca un cauciuc uzat nu mai are sub nicio forma aderența potrivita, iar un accident se poate produce in orice moment."Cauciucurile…

- Foarte mulți dintre romani depoziteaza coșul de gunoi sub chiuveta, respectiv in masca acesteia. Experții in sanatate au anunțat acum de ce nu e indicat sa ții coșul de gunoi sub chiuveta. Acesta este greșeala pe care o fac toți romanii și care ii poate imbolnavi. Daca pastrezi coșul de gunoi sub chiuveta…

- Romanii cumpara anual peste un milion de televizoare, arata stasticile. De cele mai multe ori sunt smart și au o diagonala genoroasa. Experții atrag atenția ca o curațarea rapida și neatenta a ecranului unui TV 4K poate face mai mult rau decat bine aparatului care nu are un preț de neglijat.

- Lorelai Moșneguțu, caștigatoarea „Romanii au talent”, sezon 7, a venit in emisiunea lui Mihai Ghița, „In oglinda”, unde a povestit despre copilaria grea pe care a avut-o. Artista are acum 20 de ani.Lorelai Moșneguțu, fetița fara maini de la „Romanii au talent”, este studenta și in paralel se dedica…