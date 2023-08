Greșeala pe care o fac absolut toți șoferii atunci când merg în coloană. Explicațiile specialistului Fostul pilot de raliuri Titi Aur spune ca, atunci cand pleci cu mai multe mașini in concediu, alaturi de prieteni și familie, este greșit sa faci depașiri in coloana. Deplasarea in coloana inseamna ca atunci cand mai multi prieteni pleaca cu masinile la mare, la munte, etc, sunt tentati sa mearga unul dupa altul. Ca si cum atunci cand unul intra in depasire, pot depasi toti. E acea senzatie in subconstient ca esti intr-o coloana si ca, daca a depasit prima masina, poate trece toata lumea. Dar ceilalti participanti la trafic merg dupa regulile de circulatie”, spune expertul in conducere defensiva. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Titi Aur, fostul pilot de raliuri, a vorbit recent despre o greșeala uriașa pe care o fac șoferii atunci cand aleg sa mearga in coloana. Este vorba despre prieteni, rude, care atunci cand pleaca in vacanța sunt tentanți sa mearga unul dupa altul.

