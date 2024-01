Stiri pe aceeasi tema

- Fostul campion de raliuri Titi Aur vorbește despre pericolul de pe șosele cand mașina intra in derapaj. Unii șoferi comit o greșeala uriașa in aceasta situație, facand ceea ce, de fapt, nu ar trebui sa faca niciodata.

- Anunț important pentru toți șoferii! Neatenția ii poate costa extrem de scump. Mai exact, daca fac aceasta greșeala in trafic, risca amenzi de peste 4000 de lei. Detaliul la care ar trebui sa fie atenți de acum inainte de fiecare data cand se urca in mașina. Șoferii risca amenzi de peste 4000 de lei…

- Știați ca puteți fi amendat de catre autoritați chiar daca aveți cauciucurile de iarna echipate in aceasta perioada? De ce și la ce trebuie sa fiți atent pentru a evita o sancțiune de 3.000 de lei, aflați in randurile urmatoare. Șoferii pot fi amendați cu 3.000 de lei chiar daca au cauciucurile de iarna…

- O furtuna de puterea unui uragan se indreapta spre Romania! Pia, cum au botezat-o meteorlogii, va ajunge maine in tara noastra cu rafale de pana la 100 de kilometri pe ora, lapovita si ninsori. Vremea de iarna deja face probleme in mai multe regiuni. 14 judete au fost sub cod galben de ceata si ghetus,…

- Sezonul rece a venit, iar in unele zone din Romania s-a așternut prima ninsoare, mai ales in zonele de munte. Șoferii ar trebui sa fie pregatiți deja de iarna, insa cand se pun cauciucurile de iarna, conform legii? Cand se pun cauciucurile de iarna Șoferii incep sa-și pregateasca mașinile pentru sezonul…

- Folosirea incorecta a pedalei de ambreiaj in momentul franarii poate strica mașina mult mai repede. Iar fostul campion la automobilism, a constatat ca greșeala este des intalnita in Romania, potrivit soferidinromania.ro Titi Aur a mai avertizat ca doar atunci cand schimbam viteza apasam ambreiajul,…

- Conducatorii auto trebuie sa știe sa utilizeze corect pedala de ambreiaj, altfel se pot trezi cu mașina stricata. Titi Aur, fostul campion la automobilism, a transmis ca aceasta greșeala este cea mai intalnita printre șoferii din țara. Vezi și: Obții permisul de conducere mai repede in Romania, s-a…

- Un tanar baut și drogat a provocat un accident soldat cu doi morți, in județul Cluj, la iesirea din Gherla spre Dej. Soferul vinovat, care are 24 ani, a fost retinut de politisti. Vinovatul a intrat intr-o depasire periculoasa, iar la un moment dat, din cauza vitezei nu a mai putut evita impactul. Masina…