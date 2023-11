Stiri pe aceeasi tema

- Moldova, Romania și Ucraina au convenit asupra controalelor comune la frontiera pentru a facilita exportul, importul și tranzitul marfurilor pe teritoriul celor trei țari. Acordurile au fost convenite la o intalnire a reprezentanților guvernelor celor trei țari la Chișinau. „Parțile au convenit sa optimizeze…

- Rețeaua de cinematografe „HAPPYCINEMA” din Romania iși va deschide primul cinematograf la Chișinau in aceasta toamna, a anunțat Asociația Investitorilor din Romania. „Ne bucuram sa ii uram bun venit in familia AIR noului membru! „HAPPYCINEMA” este mai mult decat un simplu cinema in orașul tau, este…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) informeaza despre datele din 05 octombrie privind angajarea cetațenilor ucraineni in cimpul muncii din Moldova. ANOFM a primit notificari de la agenții economici despre angajarea a 1197 cetațeni din Ucraina, dintre care 847 femei și 350 barbați.…

- Foame de bani! Banica Jr a devenit noua vedeta a Festivalului Sarmalelor și Piftiilor 2023. Solistul nu mai așteapta masa de Craciun și da navala in acest weekend, Peștișani, Gorj, cu o mare pofta de cantat iubitorilor de sarmale și racituri tradiționale. ”S-o facem lata”, este mesajul artistului care…

- Varsta este doar un numar, iar asta a demonstrat-o Vitalie Todirașcu, de la Chișinau, pe scena de la Vocea Romaniei, scrie protv.ro . La 53 de ani, barbatul a facut senzație cu vocea lui. Chiar daca vine din Moldova, participantul a decis sa mearga in alta echipa decat cea a Irinei Rimes. Vezi mai jos…

- Ambasadorul UE la Chisinau, Janis Mazeiks, a adus un omagiu limbii romane interpretand o melodie rock pe versuri de Grigore Vieru, de Ziua Limbii Romane. Videoclipul a fost postat pe o rețea de socializare, transmite Agerpres.

- Goran Bregovic nici nu a pornit spre Chișinau pe 19 sau 20 august, cind autoritațile au spus ca interpretul a fost „returnat” de pe aeroport fiindca ar fi avut interdicție in R. Moldova inca din 2022. Poliția de Frontiera și managerul artistului au clarificat lucrurile, la insistența Europei Libere.…

- I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” a semnat contractele privind lucrarile de reabilitare la alte doua poduri de pe drumurile publice naționale, scrie Jurnal.md . Este vorba despre: – R3 Chișinau – Hancești – Cimișlia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina, km 95,740; – G109 Delacau – Bulboaca…