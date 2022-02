Greierele a devenit aliment în Uniunea Europeană Incepand din data de 10 februarie, greierele de casa a devenit aliment in UE. Comisia Europeana a autorizat ca specia 'Acheta domesticus' sa fie comercializata in tot spatiul UE in forma congelata sau uscata pentru gustare si sub forma de pudra ca ingredient alimentar. Comisia UE sustine ca este la latitudinea consumatorilor sa decida daca vor sau nu sa manance insecte. Utilizarea insectelor ca sursa alternativa de proteine nu este noua, iar acestea sunt consumate in mod regulat in multe parti ale lumii. Comisia mai transmite ca greierele de casa este un produs alimentar sigur,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

