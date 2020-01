Grefierii din instanţe întrerup total activitatea timp de două ore, luni Grefierii isi intrerup total activitatea din instantele de judecata luni, in intervalul orar 10:00 - 12:00, timp in care nu va fi efectuat niciun fel de act de procedura sau activitate specifica functiei de grefier, in semn de protest fata de intentia Parlamentului de a abroga pensiile de serviciu ale grefierilor, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES de mai multe organizatii ale grefierilor. De asemenea, grefierii planificati in sedinte de judecata vor participa luni numai la judecarea cauzelor urgente si a cauzelor cu arestati, permitand accesul publicului cu doar 5 minute inainte de intrarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

