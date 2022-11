Grefa de insule pancreatice, un pas esențial spre vindecarea diabetului de tip 1 Un nou tratament pentru diabetul de tip 1: grefa de ”insule” pancreatice, respectiv implantarea in ficatul pacientului de celule Langerhans, transmit angețiile de presa franceze. Celulele Lngerhans sunt responsabile cu secreția de insulina și vor fi prelevate de la un donator non-diabetic și in stare de moarte cerebrala. Este o grefa care necesita, totodata, administrarea toata viața a unui tratament antireject. Totuși, acest tip de grefa chiar modifica viața pacienților. Ei scapa de tema de coma hipoglicemica, deoarece aceasta tehnica permite bolnavului de diabet de tip 1 reglarea semnificativa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

