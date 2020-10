Stiri pe aceeasi tema

- Petra Kvitova, cap de serie numarul 7, s-a calificat în semifinalele turneului de la Roland Garros, dupa ce a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-3, pe Laura Siegemund (Germania), locul 66 WTA.Jucatoarea din Cehia s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 20 minute. Petra este…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, detinatorul titlului, s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slam de la Roland Garros. Acesta l-a invins in trei seturi, scor 7-6 (7/4), 6-4, 6-1, pe italianul Jannik Sinner, in cel de-al 100-lea meci disputat de campionul iberic pe zgura pariziana. Jocul s-a…

- ROLAND GARROS 2020. Meciul a durat doua ore si 49 de minute si s-a terminat la ora locala 01.26 (02.26, ora Romaniei). Partida a inceput pe o temperatura de 12 grade si s-a incheiat cand temperatura a scazut sub 10 grade. Ziua de marti a fost perturbata de primul sfert de finala. Argentinianul…

- "Oh, Doamne, a fost un deja-vu! Chiar vreau sa vad ce a suferit, am vazut ca avea o mica vanataie acolo unde a primit lovitura. Dar ma bucur ca s-a comportat cu mare curaj, mai ales ca mingea a venit de aproape,” a fost reacția liderului mondial dupa meci. Tenismanul sarb Novak Djokovici,…

- Sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial al tenisului masculin, s-a calificat luni in sferturi de finala la Roland Garros, dupa o victorie in trei seturi, 6-4, 6-3, 6-3, in fata rusului Karen Hacianov, locul 16 mondial, dupa doua ore si 23 de minute. Djokovic, care n-a pierdut niciun…

- Tenismanul italian Matteo Berrettini, al saptelea favorit, s-a calificat, joi, in runda a treia a turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce l-a intrecut in patru seturi pe sud-africanul Lloyd Harris, cu 6-4, 4-6, 6-2, 6-3. Berrettini il va infrunta pe germanul Daniel Altmaier intr-un duel…

- Irina Bara (25 ani 142 WTA) a invins-o pe croata Donna Vekic (24 ani, 30 WTA) cu scorul de 6-3 6-4 și s-a calificat in turul al doilea de la Roland Garros. Meciul a durat aproape doua ore....

Tenismanul sarb Novak Djokovici a castigat, luni, Mastersul 1000 de la Roma, petru a cincea oara in cariera. Djokovici l-a invins in finala pe Diego Schwartzman, scor 7-5, 6-3, relateaza News.ro.