Grecul care a răsturnat o ordonanță militără în România! ”Intervenție hotărâtoare” Trei comunicate a emis pana azi ministrul dezvoltarii agricole, Makis Voridis, exprimandu-si in final satisfactia pentru faptul ca a reusit sa „rastoarne”, in urma interventiilor sale insistente, ordonanta militara pe baza careia guvernul Romaniei a impus bariere in comertul sau exterior, la anumite produse precum graul, orzul, porumbul, ovazul, faina si zaharul, transmite Agronews.gr și SKAI, citate de Rador. ”Interventie hotaratoare a ministrului dezvoltarii agricole si alimentatiei, Makis Voridis – Sunt ridicate restrictiile in privinta exporturilor din Romania. Romania a procedat la ridicarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

