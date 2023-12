Grecii de la AKTOR toarnă asfalt pe Lotul 3 de la A0 Un moment semnificativ pentru Autostrada de Centura a Bucureștiului A0, Lotul 3 Sud. Primul camion de asfalt a ajuns pe șantier. Progresele recente includ așternerea primului strat de asfalt pe un sector al acestui lot, marcand o etapa importanta in evoluția lucrarilor. Printre realizarile evidențiate se numara: Finalizarea porțiunilor experimentale de asfalt, indicand o evaluare de succes a materialelor și a tehnologiilor utilizate. Inceperea așternerii stratului de asfalt AB 22,4, cu o grosime de 12 cm, pe sectoarele in care s-a executat Baza Stabilizatoare de Cale (BSC). Montarea aparatelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

