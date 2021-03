Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele vaccinate impotriva COVID-19, cele care au un test negativ sau au dobandit anticorpi in urma unei infectii cu noul coronavirus vor putea vizita Grecia in aceasta vara, a declarat marti ministrul grec al turismului, Harry Theocharis, potrivit Reuters.

- Un nou cutremur cu magnitudinea 5,9 grade pe scara Richter a zguduit centrul Greciei joi seara, a doua zi dupa un cutremur de 6,3 în aceeași regiune, a declarat Observatorul Seismologic din Atena, citat de AFP.Cutremurul s-a produs în apropierea urmatoarelor orase: 101km V de Thessaloniki,…

- Autoritațile din Thailanda au precizat ca pregatesc masuri de relaxare a restricțiilor pentru calatorii vaccinați impotriva COVID-19, au declarat miercuri inalți oficiali, potrivit Reuters. Masurile...

- Doi experți in știința datelor au ajutat Atena sa croiasca un sistem inteligent de testare COVID, cu scopul de a deschide granițele in siguranța și de a resuscita, fie și parțial, industria turistica in vara lui 2020. Sistemul a avut succes și ar putea fi aplicat și de autoritațile locale, de școli…

- Grecia a anuntat vineri amanarea planurilor de redeschidere a tuturor liceelor luna viitoare. Asta dupa o noua crestere a numarului de infectii COVID-19. Școlile din ”zonele rosii”, considerate critice, vor continua invatarea la distanta, potrivit Reuters. Atena anuntase saptamana trecuta ca va permite…

- Marea majoritate a populatiei Greciei este dispusa sa se vaccineze impotriva COVID-19, potrivit unui sondaj publicat marti de portalul de stiri Political, relateaza dpa. Circa 74% dintre respondenti au declarat ca vor sa fie vaccinati, in timp ce 22% si-au exprimat ingrijorarea sau au afirmat ca nu…