Grecia: Vaccinarea anti-Covid devine obligatorie? Guvernul conservator al Greciei a deschis ușa pentru impunerea vaccinarii anti-Covid obligatorii dupa ce a permis ministerului sanatații sa extinda lista categoriilor profesionale care pot fi vizate de masura, informeaza Euractiv . Noile puteri acordate ministerului sanatații au fost introduse in ultimul moment intr-un proiect de lege, luand prin surprindere partidele de opoziție. Autoritațile de la Atena au impus pana acum vaccinarea obligatorie pentru angajații sanitari și pentru cei din azilurile de ingrijire a batranilor. Daca un angajat din sistemul medical refuza sa se vaccineze acesta va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noile puteri acordate ministerului sanatatii au fost introduse in ultimul moment intr-un proiect de lege, luand prin surprindere partidele de opozitie. Autoritatile de la Atena au impus pana acum vaccinarea obligatorie pentru angajatii sanitari si pentru cei din azilurile de ingrijire a batranilor.…

- Guvernul leton a anunțat ca dorește ca vaccinarea anti-COVID-19 sa devina obligatorie pentru cadrele medicale si din educatie.Guvernul a adoptat deja miercuri mai multe modificari legislative, astfel ca, incepand din luna octombrie, angajatii din institutiile medicale, sociale si de educatie vor trebui…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 devine obligatorie in Grecia pentru ingrijitorii de la caminele de batrani si personalul sanitar din centrele publice si private in contextul in care infectiile in tara continua sa creasca, a anuntat luni premierul elen Kyriakos Mitsotakis, potrivit EFE si Reuters. Seful…

- Grecia, care se confrunta cu o intensificare a cazurilor de Covid-19, urmeaza sa anunte saptamana viitoare obligativitatea vaccinarii anumitor categorii profesionale, inclusiv a personalului medical, dupa cum a anunțat joi Guvernul de la Atena. Comitetul grec de bioetica recomanda saptamana trecuta…

- Guvernul de la Atena a precizat, joi, ca vaccinarea anti-COVID-19 pentru anumite categorii profesionale va deveni obligatorie in Grecia, anunțul oficial urmand a fi facut saptamana viitoare, informeaza Reuters, citata de Agerpres . „Guvernul a primit recomandari relevante de la Comitetul national pentru…

- Franta pregateste un proiect de lege pentru a obliga lucratorii din sectorul sanatatii sa se vaccineze pentru Covid-19. Grecia va anunta saptamana viitoare categoriile profesionale pentru care vaccinarea anti-COVID-19 va deveni obligatorie, a precizat joi Guvernul de la Atena, dupa cresterea recenta…

- Numarul noilor cazuri de COVID-19 in Grecia a crescut mai mult decat dublu ieri fata de luni, dupa ce mai multe saptamani de scadere a acestora au determinat autoritatile sa elimine majoritatea restrictiilor antiepidemice, relateaza Reuters. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.797 de noi infectari,…

- In Arabia Saudita vaccinarea impotriva coronavirusului a devenit obligatorie pentru populație. Obligativitatea se impune pentru a putea intra in orice spațiu public sau privat, respectiv pentru a putea utiliza transportul public, a informat marți guvernul saudit, potrivit AFP și Saudi Gazette. Vaccinarea…