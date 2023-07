Stiri pe aceeasi tema

- VREMEA in ALBA pana duminica: Temperaturi de pana la 31 de grade și furtuni. Prognoza meteo de weekend, 21-23 iulie, pe localitați Vremea in Alba, 21 – 23 iulie: In acest sfarșit de saptamana, in județul Alba sunt așteptate temperaturi maxime de 31 de grade Celsius, dar și ploi și furtuni puternice. …

- Temperaturi care vor atinge valoarea de pana la 43 de grade Celsius, in intervalul 11 – 17 iulie, pentru intreg teritoriul tarii. Autoritatile elene au emis si o avertizare privind cresterea riscului aparitiei incendiilor forestiere, producerea acestora fiind favorizata de temperaturile ridicate (cu…

- Anticiclonul Cerberus este un val de caldura venit din deșertul Sahara. Acesta a ajuns și in Europa, repsectiv in Romania. Fenomenul meteorologic cauzeaza tempereturi de peste 40 de grade Celsius și un aer uscat, iar cele mai afectate țari sunt Turcia, Grecia, Italia, Spania și Portugalia. Zonele cu…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca Serviciul local de Meteorologie (EMY) a emis un cod rosu de canicula, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 43 de grade Celsius, in intervalul 11-17 iulie 2023,…

- Vreme frumoasa in aproape toata țara, in weekend. Temperaturile cresc și mai mult astazi și se apropie canicula. Cei care se afla deja in vacanța, la mare, au parte de vreme foarte frumoasa și din ce in ce mai calda de la o zi la alta. Temperaturile ajung astazi la 34 de grade Celsius. Vremea devine…

- VREMEA in ALBA pana duminica: cald, dar ploi și furtuni in fiecare zi. Prognoza meteo de weekend, 9-11 iunie Vremea in Alba, 9-11 iunie: Vremea ramane calda la finalul acestei saptamani. Sunt insa anunțate perioade cu ploi și furtuni, in fiecare zi și in toate zonele județului. Temperaturile maxime,…

- Vremea in Alba, pana duminica: cateva ploi, mai cald apoi temperaturile scad. Prognoza meteo de weekend, 5-7 mai Vremea de weekend in Alba: Se incalzește in urmatoarele zile, iar sambata temperaturile ajung pana la valori de 23 de grade Celsius, in zonele joase. Duminica insa va fi mai racoros: doar…

- Meteorologii ANM anunța noi schimbari de vreme de 1 mai. In acest weekend nu dispar ploile complet, așa ca in ciuda temperaturilor ridicate, fenomene meteorologice extreme vor fi prezente. Cel mai cald va fi duminica, in ultima zi din aprilie, dar și luni. Totuși, instabilitatea atmosferica exista și…