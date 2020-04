Grecia: Un tânăr afgan a fost ucis, iar patru răniți în ciocnirile din tabăra de refugiați Moria Un adolescent afgan a murit miercuri dupa ce a fost înjunghiat cu o zi înainte de conaționali în afara taberei de refugiați Moria de pe insula greaca Lesbos, în timp ce alți patru au fost raniți într-o încaierare, au declarat surse din poliție, citate de AFP.



Ranit grav de un tânar în vârsta de 20 de ani, în noaptea de marți spre miercuri, victima, în vârsta de 16 ani, a fost transferata imediat la spitalul Mitilene, dar a decedat câteva ore mai târziu din cauza ranilor. Era unul dintre cei șapte copii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

