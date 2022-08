Grecia: Serviciile secrete admit că au spionat un jurnalist Seful serviciilor secrete elene a declarat in fata unei comisii parlamentare ca agentia sa a spionat un jurnalist, au afirmat doua surse prezente, o dezvaluire ce coincide cu presiunea tot mai mare asupra guvernului pentru a face lumina asupra utilizarii programelor malware de supraveghere, relateaza miercuri Reuters. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

