Grecia se închide pentru turiști. Anunțul guvernului elen Informarea este disponibila pe platforma speciala lansata de guvernul elen pentru turiști, la adresa Travel.gov.gr Persoanele care au completat deja formularul online și au primit acordul de intrare vor putea sa treaca punctul de frontiera. Iata notificarea publicata astazi pe Travel.gov.gr : Notificare de urgența Anunț privind intrarea in Grecia prin frontiera terestra Promachonas. Incepand cu miercuri, 15 iulie 2020, la ora 06.00 (GMT + 3), toți calatorii care intra in Grecia din motive neesențiale prin stația de frontiera Promachonas sunt obligați sa prezinte la sosire un rezultat negativ… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

