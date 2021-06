Grecia schimbă regulile pentru turiști - toți cei care intră în țară pe cale terestră vor fi testați la Covid, inclusiv vaccinații Grecia impune noi reguli pentru turiștii care vor sa intre in țara - de maine, cel mai probabil, toți cei care intra in țara pe cale terestra vor fi testați la Covid-19, indiferent daca au fost vaccinați sau au trecut prin boala, iar cei care au un rezultat pozitiv vor sta in carantina 10 zile daca nu sunt vaccinați și 7 daca sunt vaccinați. Puratoarea de cuvant a MAE a spus, la Digi24, ca regula se aplica tuturor celor cu varste peste 12 ani care intra pe cale terestra in Grecia. Masura nu se aplica celor care vin cu avionul. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

