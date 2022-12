Stiri pe aceeasi tema

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua o vizita de lucru in Republica Elena, la Atena, in perioada 2-3 decembrie 2022, ocazie cu care va avea intrevederi cu Președintele Katerina Sakellaropoulou și cu Prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, transmite administrația prezidențiala.

Consiliul UE a anuntat temele de pe agenda reuniunii pe care ministrii de interne si ai justitiei din statele membre UE (Consiliul JAI) o vor avea in 8-9 decembrie la Bruxelles, iar aderarea Romaniei, Bulgariei si Croatiei la Spatiul Schengen figureaza pe primul loc al ordinii de zi.

Un seism de magnitudine 5 grade, potrivit masuratorilor preliminare, a zguduit marți centrul Greciei și a fost resimțit pana in Atena, potrivit martorilor, informeaza Reuters, citata de Rador.

Guvernul grec a prezentat luni in Parlamentul de la Atena un proiect de buget "istoric" pentru 2023, acesta urmand sa fie primul buget elaborat dupa 12 ani in care Grecia s-a aflat sub tutela creditorilor internationali, informeaza AFP.

Autoritatile din Grecia nu au descoperit nimic suspect intr-un avion al companiei Emirates, care efectua o cursa catre New York si care a fost fortat sa revina la Aeroportul International din Atena, dupa o alerta de securitate, a comunicat, joi, politia elena, anunța Rador.

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, lauda femeile Ucraina pentru curajul de care au dat dovada in razboiul cu Rusia.

Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujni, a anuntat, sambata, ca armata ucraineana a capturat sapte invadatori ruși care au luptat anterior in Siria. "Distanța dintre pozițiile noastre este de 100-200 de metri, anunța RBC, potrivit Rador.

Președinta Ungariei Katalin Novak a declarat miercuri, intr-o conferința de presa comuna cu președintele Klaus Iohannis, ca Ungaria susține aderarea Romaniei la Schengen.