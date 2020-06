Stiri pe aceeasi tema

- Sibiul a fost declarat printre cele mai sigure destinatii turistice din Europa in timpul pandemiei de coronavirus. European Best Destinations, o agentie de turism sustinuta de Uniunea Europeana, a inclus orasul pe lista „Cele mai sigure destinatii de vizitat in Europa”.

- Din 15 iunie, turismul se reia, astfel ca romanii pot merge atat in zonele turistice de la noi din țara, cat și in țari precum Grecia sau Bulgaria. Pentru o vacanța in luna iulie, hotelierii din Romania spun ca vin cu oferte și pastreaza prețurile din extrasezon. Chiar și așa, tarifele sunt mai mari…

- Italia isi redeschide granitele pentru a salva sezonul turistic. La aproximativ o luna distanța de la ridicarea graduala a restrictiilor, cea mai afectata țara din Europa de pandemia de coronavirus si-a redeschis si frontierele pentru turistii europeni. Este un nou pas spre normalizare si relansare…

- Organizatia Europeana pentru cele mai bune destinatii (EBD), care se incadreaza in Reteaua EDEN a Comisiei Europene, a intocmit o lista a celor mai sigure 20 de destinatii pentru calatorii si turism, dupa coronavirus. Pe lista preluata de Forbes, apar mai multe orase din Polonia, Croatia, Grecia,…

- Bulgaria a anulat interdictia de intrare pentru vizitatorii provenind din Uniunea Europeana si tarile din spatiul Schengen, a anuntat joi Ministerul Sanatatii bulgar intr-un comunicat, citat de Reuters.Bulgaria mentine carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc pe teritoriul sau. Dar aceasta…

- Grecia va deschide sezonul turistic in iunie, iar zborurile charter internaționale catre locațiile populare vor fi reluate in iulie, a anunțat premierul Kyriakos Mitsotakis, citat de BBC. „Perioada turistica incepe pe 15 iunie, cand hotelurile sezoniere se pot redeschide”, a declarat la TV Kyriakos…

- Razvan Pascu a criticat anunțul facut de Guvern care a anunțat prelungirea suspendarii zborurilor de pe o zi pe alta. Sunt turiști care au cumparat bilete și au ramas cu ele, spune el. „Lucrurile incep sa se miște și oamenii vor dori sa calatoreasca. Nu avem, insa, un orizont de timp pentru cursele…

- De la sfârșitul lunii februarie, aproape în fiecare zi au avut loc conflicte între migranți și poliție, la frontiera turco-greaca. Mii de oameni forțeaza trecerea graniței. Autoritațile elene folosesc acum un nou mijloc de descurajare a migranților, si anume ventilatoare uriașe. Potrivit…