Grecia intră în zona roșie de la miezul nopții. Mii de români și-au scurtat concediul că să evite carantina și așteaptă să intre în țară Grecia intra in zona roșie de la miezul nopții. Mii de romani și-au scurtat concediul ca sa evite carantina și așteapta sa intre in țara Grecia intra in zona roșie de la miezul nopții. Mii de romani și-au scurtat concediul ca sa evite carantina și așteapta sa intre in țara Mii de romani care vin din Grecia au așteptat ore in șir, sambata, sa intre in țara, ca sa evite carantina, intrucat de la 1 august aceasta țara va fi in zona roșie pe lista țarilor cu risc epidemiologic. In aceste condiții, mulți romani și-au scurtat vacanțele programate in statul elen. Potrivit Poliției de Frontiera, se inregistreaza… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

