- Atena a dezmintit joi seara discutiile cu Ankara pentru detensionarea situatiei din Mediterana de Est, dupa un mesaj pe Twitter al secretarului general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, sustinand contrariul, scrie AFP. "Informatiile care au fost dezvaluite cu privire la presupuse discutii…

- Grecia si Turcia, ambele state membrie ale Alianței Nord Atlantice, au convenit sa inceapa „discutii tehnice” la NATO pentru a rezolva criza in care sunt implicate in Mediterana de Est, a anuntat joi secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza Agerpres.In ultimele zile,…

- Grecia si Turcia "au convenit sa inceapa discutii tehnice la NATO" cu obiectivul de a rezolva criza in care sunt implicate in Mediterana de Est, a anuntat joi secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP, dpa si Reuters. In ultimele zile, Ankara si Atena…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avut vineri o convorbire telefonica cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg despre situatia din Mediterana de Est, informeaza Reuters si Xinhua. Recep Tayyip Erdogan i-a comunicat interlocutorului ca Turcia va continua sa isi protejeze drepturile si interesele…

- Ministrul german al Apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, a criticat miercuri manevrele militare rivale care au loc in estul Mediteranei, apreciind ca acestea ''nu ajuta'' la dezescaladarea tensiunilor dintre Turcia si Grecia, relateaza AFP. "Manevrele care au avut loc…

- Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, se va deplasa marti la Atena, apoi la Ankara, pentru a incerca sa aplaneze tensiunile dintre Grecia si Turcia, dupa ce explorarile unilaterale de hidrocarburi ale acesteia din urma au provocat o criza regionala, informeaza luni AFP. "Este necesar ca Germania sa…

- Grecia doreste convocarea unui summit de urgenta de catre Uniunea Europeana cu privire la Turcia, a anuntat biroul premierului Kyriakos Mitsotakis, dupa trimiterea de catre Ankara a unei nave turce de explorare in cautare de hidrocarburi intr-o zona disputata in Mediterana orientala, ceea ce a acutizat…