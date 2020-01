Grecia intentioneaza sa angajeze 1200 de agenti de frontiera suplimentari in lunile urmatoare, in efortul de a limita intrarile de migranti din Turcia. La randul sau, biroul Uniunii Europene pentru azil, EASO, isi va dubla personalul din Grecia pentru a accelera gestionarea refugiatilor, transmite marti dpa.



A fost lansat deja concursul pentru ocuparea primelor 400 noi posturi de garzi de frontiera, ce urmeaza sa fie desfasurati la granita terestra de nord-est. Alti 800 de graniceri vor fi desfasurati ulterior in insule din Marea Egee, a mentionat Ministerul protectiei civile, citat…