Grecia extinde campania de vaccinare De sambata, in Grecia, campania de vaccinare anti-coronavirus a fost extinsa pentru intreaga populatie de peste 30 ani. Ținta este ca pana la sfarsitul lunii iunie sa fie vaccinati toti cetatenii Greciei. Conform EFE și Agerpres, Grecia si-a propus sa vaccineze cu cel putin o doza intreaga populatie de peste 30 ani pana la sfarsitul lunii mai. In luna mai se deschide oficial sezonul turistic. Media zilnica a dozelor de vaccin administrate este de 60.000. Incepand din 5 mai, dupa Sarbatorile de Pasti ortodoxe, se asteapta sa se ajunga la 100.000 de vaccinuri pe zi. In total, 19,6% din populatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia si-a propus sa vaccineze cu cel putin o doza intreaga populatie de peste 30 de ani pana la sfarsitul lunii mai. Aceasta decizie a fost luata pentru ca Grecia sa poata deschide porțile turiștilor in sezonul estival și sa-și relanseze activitatea economica, relateaza joi EFE. Autoritatile sanitare…

- Campania de vaccinare nu se limiteaza doar la centrele deja existente. Pentru a accelera procesul de vaccinare a populației Romaniei, Florin Cițu spune ca vor exista centre in companiile private pentru ca angajații sa se vaccineze la sediu. „Companiile private vor avea posibilitatea sa-și faca centre…

- Grecia va recunoaste vaccinul rusesc anti-COVID Sputnik V ca fiind echivalent cu cele aprobate de Agentia Europeana pentru Medicamente, pentru a incuraja turistii rusi sa viziteza tara, informeaza Hotnews , care citeaza Euractiv . Ministrul grec al turismului, Haris Theocharis, a dat asigurari, in timpul…

- Cetațenii turci se grabesc sa se vaccineze anti-coronavirus. In Ankara au fost formate cozi la centrele de vaccinare. Turcia, o țara cu o populație de 84 de milioane de locuitori, a inceput campania de imunizare in masa a populației la mijlocul lunii ianuarie. Pana in prezent a fost vaccinata cu prima…

- Grecia isi redeschide granitele pentru turism din 16 aprilie, a anuntat luni ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), Claudiu Nasui. „Am discutat chiar astazi cu ambasadoarea Greciei in Romania si din 16 aprilie granitele Greciei se vor redeschide pentru turism, evident cu niste…

- Planuiți ca in perioada urmatoare sa calatoriți in Grecia? Aceasta țara extinde restrictiile pentru zborurile internationale pana in data de 19 aprilie. Grecia va extinde restrictiile pentru zborurile interne pana pe 12 aprilie si pentru zborurile internationale pana pe 19 aprilie. Potrivit Reuters,…

- Grecia a decis sa nu renunte la administrarea vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca cat timp Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) nu recomanda suspendarea imunizarii cu acesta. „Asteptam deciziile organismelor oficiale, precum Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), care se vor reuni…

- Barbatul de 47 de ani din județul Gorj, care a murit pe 1 martie la doua zile dupa ce a fost vaccinat, a primit ser din lotul ABV2856 AstraZeneca. Potrivit Directorului Direcției de Sanatate Publica (DSP) Gorj, Narcis Stoian, se confirma faptul ca barbatul vaccinat care a murit in 1 martie a primit…