- Grecia îsi va deschide portile pentru turism la data de 14 mai, daca o vor permite conditiile epidemiologice, este mesajul transmis de ministrul grec al turismului, Harry Theoharis, într-o conferinta de presa sustinuta în cadrul Târgului de Turism de la Berlin, scrie publicația…

- Persoanele vaccinate impotriva COVID-19, cele care au un test negativ sau au dobandit anticorpi in urma unei infectii cu coronavirus vor putea vizita Grecia in aceasta vara, a declarat marti ministrul grec al turismului, Harry Theocharis, conform Reuters. ”Grecia este pregatita cu un protocol (sanitar)…

- Turismul reprezinta principala sursa de venit a Greciei, care cere insistent ca sectorul sa fie deschis printr-un certificat de vaccinare european. Turismul reprezinta aproximativ o cincime din economia greaca, iar unul dintre cinci muncitori greci lucreaza in turism, care s-a prabusit anul trecut din…

- Grecia nu va refuza in acest an turiștii care care nu s-au vaccinat impotriva Covid-19, potrivit declarațiilor ministrului Turismului din aceasta țara. Harry Theoharis, ministrul Turismului din Grecia, a facut aceste declarații la un post de radio elen, potrivit ziare.com. „Condiția obligatorie pentru…

- Regatul Unit al Marii Britanii schimba din nou condițiile de calatorie. Conform MAE, toți cetațenii care ajung in Marea Britanie sunt obligați sa faca doua teste PCR pentru coronavirus și sa stea in izolare. Noile norme se aplica de luni, 15 februarie. Persoanele care ajung in Regatul Unit al Marii…

- Olanda a schimbat condițiile de calatorie. Incepand de sambata, toți cetațenii care vor sa calatoreasca in aceasta țara sunt obligați sa se testeze pentru coronavirus inainte de imbarcarea in avion. Compania Tarom anunța ca toți pasagerii care calatoresc spre Amsterdam sunt nevoiți sa se testeze pentru…

- Se schimba condițiile de calatorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. De luni, 18 ianuarie, intra in vigoare noi reguli. Conform Reuters toți cetațenii care calatoresc in Regatul Unit al Marii Britanii sunt obligați ca la imbarcarea in avion sau vapor sa prezinte un test negativ…

- Turcia a schimbat din nou condițiile de calatorie pentru cetațenii straini care calatoresc in aceasta țara. Daca alegeți sa calatoriți in Turcia cu avionul nu veți mai avea nevoie de un test negativ pentru Covid-19. Obligativitatea de a prezenta un test negativ la intrarea in țara va fi valabila doar…