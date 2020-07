Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Grecia au exprimat ingrijorare privind cresterea numarului cazurilor de coronavirus, in principal in randul turistilor straini, semnaland ca ar putea impune noi restrictii antiepidemice.

- Dupa ce mai mulți turiști straini au fost depistați pozitiv la Covid-19 in Thassos, toate persoanele care vor intra in Grecia pe la punctul de trecere Kulata-Promachonas ar urma sa fie testate pentru coronavirus, anunța presa elena, citata de Agerpres. In insula Thassos au fost consemnate in ultimele…

- Autoritatile din Grecia au decis, pe baza unei analize epidemiologice, sa suspende pentru zece zile intrarea cetatenilor din Serbia pe la punctul de frontiera Promachonas- Kulata, supraaglomerat de turistii romani si bulgari. Pentru decongestionarea situatiei create si facilitarea trecerii vizitatorilor…

- Grecia si-a deschis frontierele si a inceput sa primeasca cetateni din UE fara carantina obligatorie dupa sosire incepand de luni ora locala 11:00, a declarat politia bulgara. Deschiderea a avut loc cu o ora mai devreme decat se anuntase initial, relateaza BTA de la punctul de trecere Kulata dintre…

- Guvernul Austriei a decis, marti dupa-amiaza, reluarea calatoriilor spre Italia, Grecia, Croatia si alte numeroase state europene, incepand din 16 iunie, afirma surse guvernamentale de la Viena citate de site-ul...

- Noile cazuri se datoreaza aparitiei unui focar de contaminare la un depozit de la periferia Seulului, informeaza AFP, citata de agerpres. Coreea de Sud, care a fost o vreme a doua cea mai afectata tara din lume de boala COVID-19, a fost laudata si data drept model in lupta impotriva epidemiei. Autoritatile…

- Grecia vrea de la Comisia Europeana masuri care sa pregateasca redeschiderea in siguranta a frontierelor interne, intr-o incercare de a revitaliza sectorul turismului, a informat site-ul politico.eu, citand un document neoficial trimis de Atena oficialilor de la Bruxelles, informeaza publicatia Kathimerini.…

- Autoritațile au anunțat miercuri seara ca bilanțul deceselor a ajuns in Romania la 372. Inca zece persoane infectate cu COVID-19 și-au pierdut viața, a anuțat Grupul de Comunicare Strategica. O mare parte dintre acestea erau in varsta și sufereau și de alte boli. Cazurile facute publice miercuri seara:…