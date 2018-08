Grecia. Ambasada Austriei, ocupată de anarhiști Membrii grupului au intrat in salonul ambasadei si au imprastiat manifeste cu un mesaj in care criticau posibila introducere a zilei de lucru de 12 ore si a 60 de ore de lucru saptamanale, precum si pozitia dura a guvernului de la Viena impotriva migratiei. Grupul anarhist a avut mai multe ținte Dar incidentul s-a incheiat rapid, fara ca in sediul misiunii diplomatice sa se fi inregistrat pagube. Acest grup anarhist de stanga denumit Rubicon (Ruvikonas) a mai recurs si in trecut la astfel de atacuri. Printre institutiile vizate de actiunile sale se numara tribunale, reprezentanta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

