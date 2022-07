Grecia a scumpit pentru a treia oară biletele la anumite curse cu feribotul. Cât costă acum un astfel de transport Grecia a marit pentru a treia oara preturile pentru transportul cu feribotul de la debutul sezonului estival, in 2022. Principalele cresteri au aparut pe rutele din portul Pireu. Din portul Rafina, spre exemplu, preturile pentru destinatii precum Andros, Tinos si Mykonos au ramas aceleasi. In principiu, cresterile au fost determinate de criza petrolului si pretul ridicat al combustibilului. Cu recentele scumpiri de la 1 iulie, preturile sunt urmatoarele: Pireu – Naxos: de la 48 la 51,50 de euro (crestere de 7,29-), Pireu – Paros: de la 46,5 la 50 de euro (o crestere de 7,54-), Pireu - Mykonos:… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

