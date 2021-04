Stiri pe aceeasi tema

- Grecia deschide din nou granițele pentru turiștii care vor sa vina in vacanța. Masura carantinei nu va mai fi obligatorie incepand de astazi. Turiștii din UE si din alte cinci tari nu vor mai fi nevoiți sa stea in carantina cand ajung in Grecia. Pana acum, cetațenii care ajungeau in aceasta țara erau…

- Grecia a anuntat ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile care se aplica pana acum turiștilor care sunt „rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite”.Carantina va fi ridicata pentru zborurile…

- Aviatia civila elena a anuntat luni ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile aflata in vigoare pana acum in Grecia pentru turistii care sunt "rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite",…

- Grecia anunta ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile aflata in vigoare pana acum pentru pentru turistii care sunt ”rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite”. Carantina va fi ridicata…

- Aviatia civila elena a anuntat luni ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile aflata in vigoare pana acum in Grecia pentru turistii care sunt "rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite",…

- Aviatia civila elena a anuntat luni ca izolarea obligatorie de sapte zile aflata in vigoare pana acum in Grecia va fi ridicata pentru turistii care sunt "rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite",…

- Grecia anunta ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile aflata in vigoare pana acum pentru pentru turistii care sunt „rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite”.

- Cetațenii din mai multe state vor putea intra in țara fara a sta in carantina daca vor deține un rezultat negativ al testului pentru coronavirus sau un certificat de vaccinare. Grecia a anulat carantina obligatorie de șapte zile pentru turiștii din statele-membre ale Uniunii Europene, Acordul Schengen,…