Stiri pe aceeasi tema

- DAEE a informat ca investigatia sa in Daou Pendeli, unde a inceput incendiul, arata ca cel mai probabil a inceput din cauza unei singure persoane, un rezident, care a aprins un foc pentru a arde lemne si crengi. Conform unei surse, autoritatile cunosc identitatea persoanei. De asemenea, aceeasi sursa…

- Bilantul incendiilor care au devastat regiunea de coasta din apropiere de Atena la inceputul acestei saptamani a crescut la 88 de morti, printre care si copii, iar autoritatile fac in continuare eforturi pentru identificarea victimelor si cautarea persoanelor date in continuare disparute.

- O polemica se amplifica vineri in Grecia pe tema unor greseli care au condus la moartea a 82 de persoane in incendiul care a devastat luni regiunea Atenei, in contextul in care opozitia acuza Guvernul ca vrea sa se derobeze invocand o posibila origine criminala a incendiului, relateaza AFP.

- O polemica se amplifica vineri in Grecia pe tema unor greseli care au condus la moartea a 82 de persoane in incendiul care a devastat luni regiunea Atenei, in contextul in care opozitia acuza Guvernul ca vrea sa se derobeze invocand o posibila origine criminala a sinistrului, relateaza AFP.

- Autoritatile din Grecia anunta ca exista "indicii serioase" ca incendiile devastatoare din zona Atenei, soldate cu cel putin 83 de morti, au fost provocate Autoritatile din Grecia detin "indicii serioase" ca incendiile care au avut loc, in aceasta saptamana, in zona Atenei si care s-au soldat cu moartea…

- Autoritatile din Grecia detin "indicii serioase" ca incendiile care au avut loc, in aceasta saptamana, in zona Atenei si care s-au soldat cu moartea a cel putin 85 de oameni, au fost provocate, a declarat, joi, ministrul Protectiei Civile, Nikos Toskas, potrivit BBC.

- Incendiile devastatoare din Grecia soldate cu moartea a cel putin 79 de persoane au fost aduse sub control, au informat miercuri dimineata oficialii locali, citati de DPA. Un incendiu izbucnit in muntii Geraneia, la aproximativ 70 de kilometri vest de Atena, este singurul in continuare activ, a informat…

- Incendiile s-au declansat si in contextul unui val de caldura care s-au abatut asupra tarii, cu temperaturi de pana la 40 de grade Celsius. Potrivit serviciilor meteorologice, conditiile ar urma sa ramana dificile marti.