Graviduța Pistol, tratată ca o prințesă la filmări Iubita lui Smiley, care va naște anul viitor prima lor fetița, este insarcinata in aproape cinci luni. Gina Pistol a surprins pe toți cu aceasta veste, iar de curand i-a anunțat pe urmaritorii ei de pe rețelele de socializare ca a inceput sa oboseasca din ce in ce mai repede... The post Graviduța Pistol, tratata ca o prințesa la filmari appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

