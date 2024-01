Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Mereu pentru Europa, in colaborare cu partenerul SC ISOTRAD CONSULTING SRL, anunța incheierea cu succes a proiectului „PERFORMER – Programe de formare pentru angajați performanți”. Aceasta inițiativa, cofinanțata de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020,…

- Deschis de numai un an si cateva luni, Caminul pentru Persoane Varstnice Casa Sperantei din zona Tancodromului din Craiova a castigat rapid increderea celor care cauta o a doua casa pentru seniorii din familie. “Casa Sperantei inseamna atat ingrijire, cat si un spatiu unde persoanele varstnice pot socializa,…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a inițiat un proces impotriva Ministerului Sanatații, solicitand urgent emiterea normelor de aplicare pentru Legea nr. 65 din 22 martie 2022, care reglementeaza asistența medicala in regim mobil. Marți, 16 ianuarie 2024, are…

- In aceste zile libere, prilejuite de trecerea in Noul An, specialistii centrului au desfasurat activitati specifice, de informare, evaluare, consiliere si asistenta specializata pentru consumul si dependenta de droguri. In aceste zile libere, prilejuite de trecerea in Noul An, specialistii centrului…

- In prag de sarbatori, din dorinta de a oferi un strop de fericire si lumina in sufletele batranilor lipsiti de grija unei familii, reprezentantele Organizatiei Judetene de Femei Constanta a Partidului Social Democrat, au vizitat astazi 18.12.2023, persoanele varstnice aflate in centrele de batrani din…

- Rezultatele testelor PISA arata ca, in Romania, au crescut, in ultimii ani, diferentele dintre elevii care traiesc in familii defavorizate din punct de vedere social si economic si elevii din familii cu o situatie materiala buna, arata o analiza a organizatiei Salvati Copiii, potrivit news.ro. Rezultatele…

- Primul Centru de Consiliere si Asistenta a parintilor ce au copii consumatori de droguri. Federatia Neguvernamentala Antidrog a deschis in strada Frunzei nr 53, corp B, sector 2 Bucuresti primul Centru de consiliere si indrumare a parintilor ce au copii consumatori de droguri dar si de informare…