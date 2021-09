GRAV ACCIDENT la Orheiu Bistriței Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara in localitatea Orheiu Bistriței. O mașina in care se aflau cinci membri ai unei familii s-a rasturnat. Printre pasageri, și un bebeluș de 7 luni. O familie a trecut prin clipe de coșmar in aceasta seara. Din primele informații, se pare ca in mașina mama, tatal și trei copii. Șoferul ar fi pierdut controlul volanului și ar fi parasit partea carosabila. Apoi mașina s-a rasturnat. Echipaje de poliție, pompieri și de la Serviciul de Ambulanța se afla la locul accidentului și evalueaza victimele. ”Accident rutier in localitatea Orheiul Bistriței,… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

