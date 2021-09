Grav accident în Giurgiu: a intervenit descarcerarea! Patru oameni au ajuns la spital – FOTO Un nefericit eveniment rutier ce a avut loc joi, 16 septembrie, in județul Giurgiu a trimis pe mana cadrelor medicale nu mai puțin de patru persoane. Acestea au fost victime ale unui accident rutier, ce a avut loc la ieșire din localitatea Balanoaia, spre Cetatea, din cate au anunțat reprezentanții ISU Giurgiu. In ajutorul lor […] The post Grav accident in Giurgiu: a intervenit descarcerarea! Patru oameni au ajuns la spital - FOTO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

